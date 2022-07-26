Летевший из Москвы самолет совершил аварийную посадку на другом конце России

Летевший из Москвы Boeing-777 совершил аварийную посадку на Сахалине из-за шасси

Летевший из Москвы пассажирский самолет совершил аварийную посадку на другом конце России из-за спущенного колеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России.

Так, согласно заявлению Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС, 26 июля к ним поступило сообщение, что лайнер Boeing-777, следовавший из столицы в Южно-Сахалинск, готовится совершить аварийную посадку на Сахалине.

Уточнялось, что причиной инцидента стало спущенное колесо на стойке шасси. После получения информация в аэропорт выехали оперативные службы, однако приземление прошло успешно.

На борту находилось 386 пассажиров и 14 членов экипажа. Пострадавших среди них нет.

В июне у самолета авиакомпании «Ираэро», следовавшего из Бодайбо в Иркутск, в полете загорелась стойка шасси. Во время посадки в аэропорту Иркутска у самолета заклинило шасси, стойки загорелись от высокой скорости и трения. На борту воздушного судна Ан-24 находились 38 пассажиров, никто из них не пострадал.