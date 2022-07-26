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Популярный в России блогер заразился оспой обезьян

Украинский блогер Шура Стоун сообщил, что заразился оспой обезьян

Фото: Telegram-канал «Двач»

Популярный в России украинский блогер Александр Дмитриенко, более известный под псевдонимами Шура Стоун и Похититель ароматов, заразился оспой обезьян. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Блогер опубликовал серию снимков, на которых можно увидеть высыпания на его лице — один из основных симптомов оспы обезьян. «Никогда не болейте», — написал Стоун.

В комментариях к посту пользователи пожелали блогеру скорейшего выздоровления.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков перечислил типичные симптомы оспы обезьян. К ним специалист отнес высокую температуру, сильное недомогание и сыпь, которая проходит ряд стадий, в том числе этап пузырьков.

Александр Дмитриенко — популярный украинский YouTube-блогер, проживающий в Великобритании. На его YouTube-канал сегодня подписаны 214 тысяч пользователей. Он снимает обзоры на наряды звезд на ковровых дорожках, а также юмористические скетчи. Часто в своих роликах Дмитриенко предстает в образе женщины.

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Олег Давыдов
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