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На Венецианском фестивале покажут новые фильмы Аронофски и Иньярриту

Венецианский фестиваль огласил программу, в которую вошли фильмы Аронофски и Иньярриту

Кадр: фильм «Белый шум»

Венецианский кинофестиваль огласил программу этого года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет с 31 августа по 10 сентября. Фильмом открытия станет работа Ноа Баумбаха «Белый шум». Также на фестивале покажут новые картины Даррена Арофонски и Алехандро Гонсалеса Иньярриту — «Кит» и «Бардо».

Среди других лент, которые вошли в основной конкурс: «Блондинка» Эндрю Доминика, No Bears Джафара Панахи, Tár Тодда Филда, «Банши Инишира» Мартина МакДоны, «Сын» Флориана Зеллера, «Пара» Фредерика Уайзмена, «Афина» Ромена Гавраса, «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино, «Вечная дочь» Джоанны Хогг, «За стеной» Вахида Джалильванда, «Аргентина 1985-го» Сантьяго Митре, «Кьяра» Сузанны Никкьярелли, «Моника» Андреа Паллаоро, «Красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас, «Повелитель муравьев» Джанни Амели, «Необъятность» Эмануэле Криалезе, «Сент-Омер» Элис Диоп, «Личная жизнь» Кодзи Фукады, «Наши узы» Рошди Зема и «Чужие дети» Ребекки Злотовски.

Вне конкурса покажут «Садовника» Пола Шредера, «Голиаф» Адильхана Ержанова, новые картины Уолтера Хилла, Лава Диаса, Тая Уэста, Оливии Уайлд, последний завершенный фильм Ким Ки Дука, первые эпизоды сериалов «Королевство: Исход» Ларса фон Триера, «Копенгагенский ковбой» Николаса Виндинга Рефна, а также документальные фильмы «Ядерный» Оливера Стоуна, «В пути» Джанфранко Рози, «Киевский процесс» Сергея Лозницы.

В прошлом году обладателем «Золотого льва» 78-го Венецианского кинофестиваля была названа картина французского режиссера Одри Диван «Событие» (L'événement). «Серебряного льва» за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион, снявшая фильм «Власть пса».

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Марина Погосян
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На Венецианском фестивале покажут новые фильмы Аронофски и Иньярриту
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