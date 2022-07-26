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В Иркутской области пройдет ярмарка мастеров

На ярмарке мастеров в Иркутской области представят парфюм «Байкальская клубника»

Фото: Shutterstock

Ярмарка мастеров пройдет 30 июля в городе Байкальск Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поучаствовать в мероприятии пригласили как иногородних мастеров, так и жителей Байкальска. По словам руководителя благотворительного фонда «Возрождение земли Сибирской» Елены Твороговой, на ярмарке представят украшения на тему деревянного зодчества и оригинальный парфюм «Байкальская клубника».

«Мы решили создать линейку, посвященную отдыху на Байкале. Это ароматы "Туман", "Трын-Трава", "Пиономания", которые ассоциируются с озером. Нам важно было отразить свежесть Байкала и сочность клубники», — рассказала дизайнер творческого объединения «ЛеНо» Елена Орлова.

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Мария Гейн
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