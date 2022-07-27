Парикмахеры перечислили лучшие челки для женщин с длинными волосами

Стилисты Буллер и Хершесон: отросшие челки подходят обладательницам длинных волос

Парикмахеры Стивен Буллер и Люк Хершесон из Лондона перечислили лучшие челки для женщин с длинными волосами. Соответствующая подборка появилась на сайте модного журнала Glamour.

Так, в список попали многослойные и небрежные челки в стиле 1970-х годов, обрамляющие лицо. «Их популярность на данный момент объясняется тем, что они не требуют укладки», — рассказал Хершесон и пояснил, что названные стрижки носили фотомодель Сиенна Миллер и писательница Алекса Чанг.

Также стилисты добавили в свой рейтинг отросшие челки, предполагающие нарочито лохматый вид. По словам Буллера, они больше подходят обладательницам длинных локонов.

В заключение эксперты выделили челки, длина которых достигает подбородка. Однако они предупредили, что не стоит путать их с челкой-занавеской. В качестве примера стилисты привели прическу актрисы Кейт Хадсон, с которой она появилась на вечеринке журнала Vanity Fair после премии «Оскар» в 2022 году. Тогда для мероприятия знаменитость сделала пробор посередине волосистой части головы и слегка растрепала концы челки у подбородка.

В апреле стилисты также раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица, на нос и губы.