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Гинеколог предупредила об опасности абортов в подростковом возрасте

Гинеколог Фисюк: аборт в подростковом возрасте часто приводит к бесплодию

Фото: unsplash

Аборт в подростковом возрасте грозит рядом гинекологических проблем и часто приводит к развитию бесплодия, предупредила врач, акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила основные опасности прерывания беременности в период, когда организм еще не до конца сформировался.

Медик напомнила, что аборты могут представлять опасность в любом возрасте, но в подростковом (до 18 лет) — особенно. По ее словам, прерывание первой беременности в юности нередко приводит к развитию бесплодия, так как у девочки-подростка происходит двойной «гормональный срыв» — ранняя беременность и затем проведение аборта. Это очень грубое вмешательство в еще не сформировавшийся организм, добавила она.

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Фисюк предупредила, что осложнения могут наступить не только после, но и во время медикаментозного или хирургического прерывания беременности у подростка. Среди них — сильное кровотечение, инфекционные осложнения или осложнения от анестезии.

Если говорить о возможных последствиях аборта, как у взрослых, так и у подростков, то это: бесплодие, воспаление матки и придатков из-за попадания инфекции, сепсис. Кроме того, во время проведения аборта возможно нарушение целостности матки со всеми нежелательными последствиями: кровотечения, увеличивается риск развития онкологических заболеваний заболеваний в будущем, и даже возможен летальный исход

Виктория ФисюкВрач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Кроме того, ранняя беременность — это еще и большая психоэмоциональная нагрузка не только на подростка, но и на членов его семьи, продолжила медик. «У девочки могут начаться проблемы с поведением, может нарушиться психоэмоциональное здоровье. Как результат, возможно развитие депрессии или, наоборот, агрессии, нарушение сна и аппетита. В будущем прерывание беременности в юном возрасте может сказаться и на сексуальных отношениях женщины, вызвать сложности с созданием семьи и проблемы с воспитанием детей. В мировой практике есть такой термин — постабортный синдром. И с ним достаточно трудно справиться. Не каждая взрослая женщина, имеющая даже нескольких детей, может так просто его пережить. Не говоря уже о подростках!» — объяснила гинеколог.

В заключение она посоветовала обязательно говорить с подростками о вреде раннего начала половой жизни и последствиях этого, ознакомить их с методами профилактики нежелательной беременности. Подростки должны доверять родителям, чтобы в случае в наступления беременности они могли обратиться за помощью к ним, а не к друзьям.

Ранее психолог Виктория Брызгалина назвала лучшую тактику разговора с детьми о сексе. Она посоветовала называть все своими именами, не стесняясь произносить названия половых органов.

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Наталья Обрядина
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