В заказнике «Арга» сфотографировали лосей и маралов

В Красноярском заказнике «Арга» сфотографировали лосей и маралов

В Красноярском заказнике «Арга» фотоловушки зафиксировали семью лосей и маралов. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

На полученных снимках видно, что животные спокойно гуляют по территории заказника, пьют воду после дождя и едят соль, оставленную в солонцах.

Весной 2022 года на территорию заказника выпустили 12 маралов для восстановления популяции, уточнили в правительстве. На данный момент там насчитывается 71 особь марала и 206 особей лося.

«Мы всегда отслеживаем работу установленных на ООПТ фотоловушек. Подобные кадры мы стали получать гораздо чаще, что говорит об эффективности нашей работы и проводимых мероприятий по увеличению популяции видов животных на данной территории», — заявил замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края Александр Ногин.

Ранее сообщалось, что в Клязьминско-Лухском заказнике во Владимирской области вырастили двух птенцов краснокнижных скоп. До конца лета они должны научиться уверенно летать и самостоятельно добывать себе пищу, чтобы благополучно добраться до африканской зимовки.

