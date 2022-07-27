Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Известная певица рассказала о завершении ремонта в доме

Певица Анна Асти сообщила о завершении ремонта в ее большом доме

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Известная певица и бывшая участница группы Artik & Asti Анна Асти сообщила о том, что ремонт в ее доме почти завершен. Об этом она рассказала в интервью изданию «Телепрограмма».

Артистке задали вопрос о том, каким она видит свое будущее через 20 лет. «Я с утра на веранде готовлю кофе и апельсиновый сок тем гостям, которые оставались с ночевкой. Вечером мы разжигаем камин, много-много говорим, обсуждая, как быстро выросли наши дети, и продумывая планы на совместный отпуск. Все это в нашем большом доме — кстати, как раз сейчас мы в нем заканчиваем ремонт», — ответила Асти.

Певица добавила, что любит приглашать близких к себе домой и сидеть во дворе на природе. Звезда не уточнила, где находится постройка.

В июле Анна Асти пожаловалась на невозможность въехать в новую квартиру. Артистка планировала переехать летом 2022 года, однако уже не рассчитывает на то, что это произойдет до конца года. Певица надеется, что ремонт завершится к сентябрю 2023-го.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19
Самый большой в мире атомоход вернулся в базу Северного флота
Взрыв на юге Сомали унес жизни 13 человек
Группа Little Big отменила гастрольный тур по России
32-летняя российская тиктокерша погибла при падении строительного крана
Пара российских студентов сняла прощальное видео и попыталась покончить с собой
Стало известно о незаконной отсрочке хоккеиста Капризова от армии
Уволенный посол Украины в ФРГ назвал срок возвращения на родину
Диетолог назвала цвет наиболее полезной смородины
Возможность пользоваться картой «Мир» на Кубе опровергли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.