Известная певица рассказала о завершении ремонта в доме

Певица Анна Асти сообщила о завершении ремонта в ее большом доме

Известная певица и бывшая участница группы Artik & Asti Анна Асти сообщила о том, что ремонт в ее доме почти завершен. Об этом она рассказала в интервью изданию «Телепрограмма».

Артистке задали вопрос о том, каким она видит свое будущее через 20 лет. «Я с утра на веранде готовлю кофе и апельсиновый сок тем гостям, которые оставались с ночевкой. Вечером мы разжигаем камин, много-много говорим, обсуждая, как быстро выросли наши дети, и продумывая планы на совместный отпуск. Все это в нашем большом доме — кстати, как раз сейчас мы в нем заканчиваем ремонт», — ответила Асти.

Певица добавила, что любит приглашать близких к себе домой и сидеть во дворе на природе. Звезда не уточнила, где находится постройка.

В июле Анна Асти пожаловалась на невозможность въехать в новую квартиру. Артистка планировала переехать летом 2022 года, однако уже не рассчитывает на то, что это произойдет до конца года. Певица надеется, что ремонт завершится к сентябрю 2023-го.