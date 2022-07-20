Известная певица пожаловалась на ремонт

Певица Анна Асти пожаловалась на долгий ремонт

Известная певица и бывшая участница группы Artik & Asti Анна Асти пожаловалась на слишком долгий ремонт, из-за которого не может въехать в новую квартиру. Артистка планировала переехать летом 2022 года, сообщает издание «7Дней».

«Ремонт все время на этапе завершения, но почему-то не завершается. Уже не верю ни во что», — рассказала Анна. Она добавила, что больше не рассчитывает на переезд до конца года. Певица надеется, что ремонт завершится к сентябрю 2023-го.

Анна отметила, что самостоятельно занималась оформлением нового жилья, так как для нее важны детали. В доме будет детская комната, несмотря на то, что на данный момент у артистки нет детей.

Ранее в июле о возникших во время ремонта сложностях рассказала сестра Ольги Бузовой Анна. Родственница телеведущей пожаловалась на ошибку рабочих, которые не смогла правильно замерить помещение перед установкой кондиционера. В результате уже выбранная черная модель не поместилась в отведенное для нее место. Анне пришлось купить новое устройство белого цвета.