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Найдены окаменелые останки древнейшего на Земле хищника

Nature: найдены останки 560-миллионлетнего хищника Auroralumina attenboroughii

Фото: University of Cambridge

Специалисты из Кембриджского университета нашли окаменелые останки древнейшего на Земле хищника — Auroralumina attenboroughii. Об этом сообщается в журнале Nature.

Как уточняется, ископаемое возрастом 560 миллионов лет обнаружили в Лестершире (Англия). У животного имелись щупальца, с помощью которых оно употребляло пищу, а скелет формой напоминал олимпийский факел. Этот вид являлся предшественником медуз — на одном из этапов эволюции они крепились к морскому дну, а затем откреплялись и отправлялись в свободное плавание. Auroralumina attenboroughii оказался древнейшим хищником, который появился на 20 миллионов лет раньше, чем ранее считалось.

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Елена Апазиди
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