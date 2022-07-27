Найдены окаменелые останки древнейшего на Земле хищника

Nature: найдены останки 560-миллионлетнего хищника Auroralumina attenboroughii

Специалисты из Кембриджского университета нашли окаменелые останки древнейшего на Земле хищника — Auroralumina attenboroughii. Об этом сообщается в журнале Nature.

Как уточняется, ископаемое возрастом 560 миллионов лет обнаружили в Лестершире (Англия). У животного имелись щупальца, с помощью которых оно употребляло пищу, а скелет формой напоминал олимпийский факел. Этот вид являлся предшественником медуз — на одном из этапов эволюции они крепились к морскому дну, а затем откреплялись и отправлялись в свободное плавание. Auroralumina attenboroughii оказался древнейшим хищником, который появился на 20 миллионов лет раньше, чем ранее считалось.

В июле сотрудники Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук и Нанкинского университета зафиксировали самого древнего позвоночного — юньнанозоя, жившего в раннем кембрийском периоде.