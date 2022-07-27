Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кремль прокомментировал планы производства Bayraktar в России

Песков: военно-техническое сотрудничество по производству Bayraktar на повестке дня Путина

Фото: Alba Cambeiro / Globallookpress.com

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Турции постоянно на повестке дня, планы совместного производства беспилотников Bayraktar остаются актуальной темой для обсуждения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«ВТС между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — прокомментировал Песков. Он добавил, что эта тема будет также обсуждаться на будущей встрече российского лидера с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее о планах совместного производства беспилотников Bayraktar первым заявил Эрдоган. « [Владимир] Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar. Он предложил создать завод в России, как это было также сделано недавно в ОАЭ», — рассказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Группа Little Big отменила концерты в России
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве
Зеленский вновь пригласил Штайнмайера на Украину
Лавров обвинил Запад в торможении зерновой сделки
Терапевт предупредила некоторых людей о риске внезапной смерти из-за спорта
Глава UFC объяснил выбор соперника для Петра Яна
На Украине урежут зарплату полицейским в регионах без боевых действий
Американские оборонные компании заявили о дефиците запчастей
В Херсоне заявили о восстановлении Антоновского моста
Сергей Пускепалис раскритиковал отказывающихся рожать женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.