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Названо число пострадавших при обстрелах Донецка

Мэр Донецка Кулемзин заявил о шести пострадавших и погибшем при обстрелах со стороны ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Шесть мирных жителей пострадали при обстрелах Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), такое число назвал глава администрации города Алексей Кулемзин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также сообщил, что в результате ударов украинских военных погиб один человек. По словам мэра, с утра под обстрелом находятся Кировский, Куйбышевский и Петровский районы.

Во вторник, 26 июля, под обстрел украинских военных попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Донецка. По предварительным данным, в результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.

Ранее Кулемзин заявил, что с начала российской специальной военной операции (СВО) под украинскими обстрелами погибли как минимум 129 жителей города. «Ранения получили 559 человек, в том числе 32 ребенка», — уточнил мэр, добавив, что большинство получили минно-взрывные травмы.

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Алевтина Запольская
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