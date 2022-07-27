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В Ухане ввели карантин из-за четырех случаев коронавируса

В районе Цзянся в Ухане ввели карантин на 3 дня из-за 4 бессимптомных случаев COVID-19

Фото: China Daily / Reuters

В городе Ухань провинции Хубэй в центральной части Китая ввели карантин из-за четырех случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что карантин на три дня ввели в районе Цзянся с населением более 1,3 миллиона. Районный штаб по профилактике и борьбе с COVID-19 заявил, что местным жителям рекомендовали временно не покидать район. По информации агентства, коронавирусная инфекция у зараженных протекает бессимптомно.

Ранее журнал Science опубликовал работу международной группы ученых под руководством Исследовательского института Скриппса, согласно которой эпицентром возникновения коронавируса SARS-CoV-2 стал китайский рынок в городе Ухань. Анализ показал, что большинство случаев заражения за декабрь 2019-го выявлены вблизи рынка.

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Виктория Кондратьева
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