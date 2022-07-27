Взявший интервью у Лукашенко латвийский мальчик остался в Белоруссии

СТВ: мальчик Илья Кароза, взявший интервью у Лукашенко, остался в Белоруссии

Латвийский мальчик Илья Кароза, который взял интервью у белорусского лидера Александра Лукашенко, остался в Белоруссии. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Молодые воспитанники рижской академии радио и телевидения Academy KidsTV во время фестиваля «Славянский базар» в Витебске поинтересовались у Лукашенко его личной «формулой успеха» в политической карьере. После этого Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии провела проверку детской организации, так как заподозрила в ней угрозу национальной безопасности.

Латвийский блогер Глория Гревцова рассказала, что академии пришлось закрыться, договор ренты с помещением уже прерван. Мальчик, который брал интервью у Лукашенко, остался в Белоруссии, в скором времени туда переберется его мать.