Экономист назвал разочаровавшуюся в курсе доллара категорию людей

Экономист Бабин заявил, что доллар разочаровал тех, кто покупал его по 100 рублей

Эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал категорию людей, разочаровавшуюся в курсе доллара. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

По мнению Бабина, доллар разочаровал тех, кто покупал его по 100 рублей в марте, так как тогда произошло резкое ухудшение геополитической ситуации, которое вызвало высокие санкционные и экономические риски. Но резкое падение импорта, прекращение покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также ее большой приток в виде экспортной выручки нормализовали ситуацию и вернули рубль к уровню семилетней давности.

Кроме того, рубль укрепился за счет реализации плана продажи природного газа в Евросоюз за рубли. Также из-за возможных новых санкций усилились опасения насчет распоряжения купленной в России безналичной валюты западных стран. В частности, банки стали вводить высокие комиссии за их хранение на счетах клиентов.

Эксперт предположил, что до конца года рубль может вернуться на уровень 70-80 рублей и даже подняться выше в случае, если ситуация в мировой экономике ухудшится.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что постепенное падение курса рубля в ближайшее время продолжится. Он допустил, что доллар вернется в диапазон 70-74 рубля в сентябре.

