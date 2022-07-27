Разъяренный страус погнался за удирающими с места аварии виновниками ДТП
В британском городе Малмсбери, графство Уилтшир, виновники ДТП попытались скрыться с места аварии, но их остановил страус эму. Об этом сообщает ITV.
Автомобиль, на котором они ехали, врезался в витрину магазина. Водитель и его пассажир бросились бежать. За ними погнался повар Дин Уэйд: он случайно оказался на месте аварии и сначала хотел оказать пострадавшим первую помощь, а потом — остановить их бегство.
Уэйд преследовал подозреваемых около 15 минут, пока те удирали через поле, лес и садовые участки. Когда водитель и пассажир предприняли последнюю попытку оторваться от мужчины, к погоне присоединился разъяренный страус. После этого повар решил повернуть назад.
По мнению Уэйда, птица защищала своих птенцов. По его словам, он рыболов и знает, насколько опасны лебеди, когда у них птенцы. Ему не хотелось оказаться на пути не менее крупной птицы, которая решила, что люди представляют угрозу ее выводку.
Представитель полиции Уилтшира рассказал, что после полученного сообщения об аварии и бегстве подозреваемых полицейские прочесали окрестности и отыскали беглецов. В настоящее время водитель и пассажир задержаны, ведется расследование. Откуда в Уилтшире страус, не уточняется.
Ранее сообщалось, что мужчина наткнулся на эму в лесу под Москвой. Как выяснилось, птица сбежала из частного дома в соседней деревне, чтобы полакомиться черникой.