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Разъяренный страус погнался за удирающими с места аварии виновниками ДТП

ITV: в Великобритании к погоне за виновниками ДТП присоединился разъяренный страус

Фото: chandra sekhar / Unsplash

В британском городе Малмсбери, графство Уилтшир, виновники ДТП попытались скрыться с места аварии, но их остановил страус эму. Об этом сообщает ITV.

Автомобиль, на котором они ехали, врезался в витрину магазина. Водитель и его пассажир бросились бежать. За ними погнался повар Дин Уэйд: он случайно оказался на месте аварии и сначала хотел оказать пострадавшим первую помощь, а потом — остановить их бегство.

Уэйд преследовал подозреваемых около 15 минут, пока те удирали через поле, лес и садовые участки. Когда водитель и пассажир предприняли последнюю попытку оторваться от мужчины, к погоне присоединился разъяренный страус. После этого повар решил повернуть назад.

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По мнению Уэйда, птица защищала своих птенцов. По его словам, он рыболов и знает, насколько опасны лебеди, когда у них птенцы. Ему не хотелось оказаться на пути не менее крупной птицы, которая решила, что люди представляют угрозу ее выводку.

Представитель полиции Уилтшира рассказал, что после полученного сообщения об аварии и бегстве подозреваемых полицейские прочесали окрестности и отыскали беглецов. В настоящее время водитель и пассажир задержаны, ведется расследование. Откуда в Уилтшире страус, не уточняется.

Ранее сообщалось, что мужчина наткнулся на эму в лесу под Москвой. Как выяснилось, птица сбежала из частного дома в соседней деревне, чтобы полакомиться черникой.

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Юлия Юткина
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