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В Челябинске на берегу реки Миасс появится новая школа

В Челябинске построят новую школу, которая будет располагаться на берегу реки Миасс

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Челябинске построят новую школу неподалеку от «Уральской молнии» и торгово-развлекательного центра «Гагарин парк». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, большое учебное заведения появится в центре города на берегу реки Миасс. «Было принято решение строить школу большую, на трех земельных участках, а не на одном», — уточнили в мэрии города.

Известно, что застройщиками здания выступят челябинские девелоперы «Западный луч» и «Новые горизонты». Отмечается, что школа будет типовой: подобные учреждения уже построены в микрорайонах «Ньютон», «Академ Riverside» и Чурилово. При этом сроки сдачи объекта пока не сообщались.

В июле в Ингушетии началось строительство школы на 250 мест. На реализацию проекта выделено 218 миллионов рублей из бюджета, а также земельный участок площадью 1,28 гектара. Окончание строительства намечено на 2023 год.

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Майя Пономаренко
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