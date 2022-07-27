Изучены генетические причины длительного течения COVID-19

Human Molecular Genetics: исследованы генетические причины длительного течения COVID-19

Команда специалистов Центра индивидуальной медицины клиники Майо изучила основные генетические причины, провоцирующие длительное течение COVID-19. Выводы работы описаны в журнале Human Molecular Genetics.

В ходе исследования ученые проанализировали различные данные о секвенировании ДНК на 71 тысячи добровольцев со всего мира. Оказалось, что мутации в двух генах — ACE2 и TMPRESS2 могут приводить к увеличению или уменьшению экспрессии белка. Увеличение экспрессии способно вызвать повышенную восприимчивость, а вследствие и тяжелое протекание коронавирусной инфекции. В то же время снижение экспрессии облегчает влияние SARS-CoV-2 на организм.

В марте 2022 года сотрудники Каролинского института в Швеции и Мюнхенского технического университета в Германии выявили, что специфичный тип иммунных клеток, называемых макрофагами, вызывает долговременные воспалительных процессов после легкой формы COVID-19.