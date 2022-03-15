Раскрыта причина долгого постковидного воспаления

Ученые Швеции и Германии связали постковидное воспаление с иммунными макрофагами

Ученые Каролинского института в Швеции и Мюнхенского технического университета в Германии раскрыли, что определенный тип иммунных клеток, называемых макрофагами, является причиной долговременных воспалительных процессов после легкой формы COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Mucosal Immunology.

Исследователи проанализировали образцы крови 68 человек, которые перенесли коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 в легкой форме, и сравнили с результатами анализа крови 36 человек, у которых не было COVID-19. Макрофаги были изолированы, после чего их стимулировали коронавирусным S-белком, стероидами и липополисахаридами, являющимися компонентами запускающих иммунный ответ антигенов. Затем ученые секвенировали РНК в макрофагах, чтобы определить, какие гены активировались в ответ на обработку.

Образцы крови собирали дважды: через три-пять месяцев после заражения SARS-CoV-2 и через 12 месяцев. Ученые также измерили присутствие сигнальных молекул эйкозаноидов, чей повышенный уровень связан с воспалением.

Оказалось, что макрофаги людей с легкой формой COVID-19 демонстрируют изменения в активности генов, связанных с воспалительными реакциями, в течение 3-5 месяцев после заражения. Хотя у большинства пациентов не наблюдались никакие стойкие симптомы, их иммунная система была более чувствительной, чем у людей, которые не заражались коронавирусом. У них также обнаружили повышенные уровни эйкозаноидов и провоспалительных молекул лейкотриенов, играющих ключевую роль в развитии астмы.