Россиянка съездила в Германию и сравнила ее с российской глубинкой

Автор блога «Лайк Трэвел Путешествия» сравнила жизнь в российской и немецкой глубинке

Российская тревел-блогерша после очередной поездки в Германию сравнила жизнь в немецкой и российской провинции. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора блога, она съездила в Бендорф и выделила пять особенностей жизни в немецкой глубинке. В первую очередь она обратила внимание на хорошо асфальтированные дороги. При этом одна из центральных улиц была перекрыта в течение двух недель — все это время на ней продолжался ремонт. Туристка посчитала, что «немцы все бросили, не закончив, прям как в России». Впоследствии немецкий друг россиянки объяснил, что в эти дни были выходные, и поэтому работа встала.

Помимо этого, путешественницу поразило трепетное отношение немцев к своим участкам, которые они поддерживают в чистоте. «Мусор обязательно сортируется. Все выглядит аккуратно и ухоженно», — поделилась впечатлениями блогерша.

Путешественница также отметила комфортные условия жизни инвалидов, наличие современных благоустроенных домов и большое количество машин. «Друг сказал, что у них курсирует всего два автобуса, ходят редко, заканчивают рано. Без автомобиля не прожить», — рассказала туристка.

Ранее часто путешествующая россиянка рассказала, что европейцев в русских людях больше всего восхищают морозостойкость, запасливость и приспособляемость.