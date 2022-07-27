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Братья Руссо снимут спин-офф и сиквел «Серого человека»

Братья Руссо снимут вместе с Netflix спин-офф и сиквел «Серого человека»
Энтони и Джо Руссо

Энтони и Джо Руссо. Фото: Monika Skolimowska / DPA / Globallookpress.com

Режиссеры Энтони и Джо Руссо снимут продолжение и спин-офф фильма «Серый человек». Об этом сообщает Deadline.

Братья Руссо будут работать над продолжением в сотрудничестве с сервисом Netflix. К главной роли в картине снова вернется актер Райан Гослинг. Сценаристом выступит Стивен МакФили («Хроники Нарнии», «Тор 2», «Мстители», «Серый человек»).

Вместе с кинокомпанией AGBO Netflix также выпустит спин-офф «Серого человека». Подробности его сюжета держатся в секрете. В создании фильма также примут участие авторы «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник.

Премьера боевика «Серый человек» состоялась на Netflix 22 июля. Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг и Крис Эванс. Проект с бюджетом в 200 миллионов долларов считается самым дорогим в истории стримингового сервиса.

Ранее братья Руссо предложили кандидата на роль Бонда.

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Дениза Мацаева
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