Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине отчитались об изъятых у мирных жителей танках и бронемашинах

Полтавская прокуратура отчиталась об изъятых у жителей региона танках и бронемашинах

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В Полтавской области Украины за пять месяцев у мирных жителей изъяли более 7000 единиц оружия, 2 боевые бронемашины и 11 танков. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает РИА Новости.

«Возбуждено 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия», — рассказали в прокуратуре.

Как отчитались в ведомстве, у местных жителей изъяли 158 единиц огнестрельного оружия, 46 единиц автоматического оружия, 8 пулеметов, 54 гранаты и множество других боеприпасов. В прокуратуре отмечают, что уровень преступности в регионе снизился на 35 процентов, однако число особо тяжких правонарушений значительно возросло — до 75 процентов за счет роста числа преступлений «против основ национальной безопасности и мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Ранее стало известно, что на Украине запустили систему контроля поставок оружия из стран НАТО, призванную остановить его хищение и перепродажу. Отмечается, что поставленное вооружение будет проверяться на всех этапах до момента попадания к военным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Группа Little Big отменила концерты в России
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве
Зеленский вновь пригласил Штайнмайера на Украину
Лавров обвинил Запад в торможении зерновой сделки
Терапевт предупредила некоторых людей о риске внезапной смерти из-за спорта
Глава UFC объяснил выбор соперника для Петра Яна
На Украине урежут зарплату полицейским в регионах без боевых действий
Американские оборонные компании заявили о дефиците запчастей
В Херсоне заявили о восстановлении Антоновского моста
Сергей Пускепалис раскритиковал отказывающихся рожать женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.