На Украине отчитались об изъятых у мирных жителей танках и бронемашинах

Полтавская прокуратура отчиталась об изъятых у жителей региона танках и бронемашинах

В Полтавской области Украины за пять месяцев у мирных жителей изъяли более 7000 единиц оружия, 2 боевые бронемашины и 11 танков. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает РИА Новости.

«Возбуждено 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия», — рассказали в прокуратуре.

Как отчитались в ведомстве, у местных жителей изъяли 158 единиц огнестрельного оружия, 46 единиц автоматического оружия, 8 пулеметов, 54 гранаты и множество других боеприпасов. В прокуратуре отмечают, что уровень преступности в регионе снизился на 35 процентов, однако число особо тяжких правонарушений значительно возросло — до 75 процентов за счет роста числа преступлений «против основ национальной безопасности и мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Ранее стало известно, что на Украине запустили систему контроля поставок оружия из стран НАТО, призванную остановить его хищение и перепродажу. Отмечается, что поставленное вооружение будет проверяться на всех этапах до момента попадания к военным.