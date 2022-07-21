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На Украине запустили систему контроля поставок оружия от НАТО

Секретарь СНБО Украины сообщил о запуске системы контроля поставок оружия от НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины запустили специальную систему мониторинга поставок оружия из стран НАТО, призванную остановить его хищение и перепродажу. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, пишет РИА Новости.

О планах западных стран ужесточить контроль за поставленным в Киев вооружением из-за опасений его попадания на черный рынок ранее сообщала газета Financial Times (FT). Источники издания указывали, что доноров заинтересовал вопрос местоположения части оружия, переданного республике.

По словам Данилова, новый мониторинговый модуль был включен в общую систему главного ситуационного центра страны «СОТА». Она работает с 2019 года, оценивает состояние национальной безопасности и координирует деятельность чиновников на этот счет.

«Все, что пересекает нашу границу, находится под пристальным контролем, в чем можно будет убедиться», — заверил секретарь, указав, что поставленное оружие будет проверяться на всех этапах до момента попадания к военным.

Ранее сообщалось, что французские политики начали сомневаться в целесообразности поставок оружия Украине, так как оно может попасть в руки российских военных.

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Алевтина Запольская
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