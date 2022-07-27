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Место принца Гарри для игры в поло продадут за десятки миллионов долларов

В Санта-Барбаре выставили на продажу поместье, где принц Гарри играл в поло

Фото: Yara Nardi / Reuters

В калифорнийской Санта-Барбаре выставили на продажу поместье, где британский принц Гарри играл в поло. За объект попросили несколько десятков миллионов долларов, сообщает New York Post.

Элитный клуб называется Cancha De Estrellas и находится недалеко от престижного поселения Монтесито. На данный момент поместье принадлежит семье кинопродюсера Саре Сигель-Магнесс. Она попросила за объект 50 миллионов долларов (около трех миллиардов рублей). Сигель-Магнесс владела местом с 2017 года, когда приобрела за 14,2 миллиона долларов.

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Участок занимает 24 гектара, там находится просторная площадка для игры в поло, конюшни, а также постройка для отдыха спортсменов с кухней, столовой и верандой. По данным риелторов, новые владельцы смогут построить на территории дом для постоянного проживания и другие сооружения.

В марте 2021 года в Монтесито выставили на продажу поместье, которое находится недалеко от особняка принца Гарии и его жены Меган Маркл. За возможность поселиться напротив пары попросили 22 миллиона долларов (на тот момент более 1,6 миллиарда рублей).

Нина Ташевская
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