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Возмутительный способ избежать очередей в аэропортах подвергли жесткой критике

Туристы стали чаще имитировать травмы для прохождения регистрации в аэропорту без очереди

Фото: Peter Henrich / Global Look Press

В Великобритании набирает популярность новый способ избежать очередей в аэропортах — пассажиры стали чаще имитировать травмы и садиться в инвалидные коляски, чтобы их пропустили первыми. Об этом пишет The Guardian.

Как заявил исполнительный директор аэропорта Хитроу в Лондоне Джон Холланд-Кей (John Holland-Kaye), в последнее время наблюдается рост числа подобных случаев. Он предположил, что это связано с недавним роликом в TikTok, где блогер успешно пользуется данной уловкой, чтобы пройти мимо очереди.

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В Хитроу назвали такой способ ускорить прохождение регистрации возмутительным и подвергли его жесткой критике. «Если вы зайдете на TikTok, вы увидите, что это преподносится как лайфхак для туристов. Пожалуйста, не делайте этого», — настоятельно попросил Холланд-Кей.

Ранее, в июне, в сети распространилось видео, в котором британский турист симулировал вывих лодыжки и прошел регистрацию на рейс вне очереди. Ему предоставили инвалидное кресло и выделили целый свободный ряд в самолете, чтобы он мог вытянуть «травмированную» ногу.

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Мария Гейн
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