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Кремль выразил надежду на отказ США от идеи блокировать российскую нефть

Песков опроверг желание властей США ввести ограничения на поставки российской нефти

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Желание ряда американских сенаторов ввести санкции против компаний, которые страхуют перевозящие в Китай российскую нефть танкеры, нельзя считать идеей властей США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Он выразил надежду, что задумка останется на начальной стадии и никогда не будет реализована. Таким образом представитель Кремля опроверг мнение о готовности Вашингтона пойти на такой шаг.

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Платон Щукин
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