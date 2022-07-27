Кремль выразил надежду на отказ США от идеи блокировать российскую нефть
Песков опроверг желание властей США ввести ограничения на поставки российской нефти
Желание ряда американских сенаторов ввести санкции против компаний, которые страхуют перевозящие в Китай российскую нефть танкеры, нельзя считать идеей властей США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.
Он выразил надежду, что задумка останется на начальной стадии и никогда не будет реализована. Таким образом представитель Кремля опроверг мнение о готовности Вашингтона пойти на такой шаг.