Настроение российских предпринимателей ухудшилось

Индекс деловой среды РСПП перешел к падению впервые с провала в марте

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) объявил о снижении индекса деловой среды впервые с марта этого года. Об этом свидетельствуют данные бизнес-объединения, с которыми ознакомился РБК.

Этот показатель позволяет оценить настроение предпринимателей и их оценку перспектив бизнеса в ближайшее время. Индекс рассчитывается с помощью анкетирования членов РСПП, в основном в нем принимают участие представители крупного промышленного бизнеса. Таким образом речь идет о субъективной оценке ухудшения ситуации в экономике от ее непосредственных участников, а не об официальных макроэкономических показателях.

После ввода российских войск на территорию Украины индекс обвалился сразу на 14,9 процента, но в следующие недели и месяцы корректировался. В июле индекс упал на 3,9 процентного пункта, до 40,1 пункта. Опустились показатели в таких индикаторах, как «производимая продукция» (минус 2 процентных пункта), «финансовые рынки» (минус 3,7 процентного пункта), «спрос в отрасли» (минус 1,7 процентного пункта), «уровень конкуренции» (минус 6,7 процентного пункта).

Треть опрошенных рассказала о решении поднять цены в отчетных период, а две трети респондентов — о росте закупочных цен. В негативную сторону, минус 4 процентных пункта, сместились оценки компаний по поводу выполнения своих обязательств перед контрагентами и того, как обязательства выполняют сами контрагенты.

Хуже всего ситуация обстоит с оценкой уровня складских запасов — соответствующий показатель рухнул сразу на 14,7 процентного пункта. Индекс логистики потерял 8,2 процентного пункта. Кроме того, 28,8 процента опрошенных считают, что отношения с иностранными партнерами продолжают ухудшаться. РСПП также зафиксировал значительное снижение инвестиционной активности компаний и доли тех, кто нанимает новых сотрудников.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2022 года Индекс потребительской уверенности граждан (ИПУ) снизился до значения в минус 31 процент, что стало минимальным значением с 2015 года. Индекс прогнозов промышленности от Института Гайдара к середине июля опустился ниже отметки февраля этого года и достиг минимума с начала кризиса.