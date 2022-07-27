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Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии

На главреда The Insider Доброхотова составили протокол за дискредитацию российской армии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На главного редактора издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (признан в России иноагентом) составили протокол за дискредитацию российской армии. Как сообщает ТАСС, документ уже поступил в Черемушкинский суд столицы.

«В суд поступил протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации") в отношении Доброхотова Р. А. Дата заседания по этому делу об административном правонарушении станет известна позднее», — сказано в заявлении суда.

Как отмечает информагентство, размер штрафа для Доброхотова будет зависеть от того, привлекается ли он в качестве физического лица или в качестве юридического. В первом случае ему может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей, во втором случае сумма будет значительнее — 500 тысяч рублей.

Доброхотов был внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в апреле 2022 года. Тогда же в перечень вошли уехавшая из России политолог Екатерина Шульман, блогер Юрий Дудь, художник-карикатурист Сергей Елкин и другие.

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Олег Давыдов
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