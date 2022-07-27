Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Казани пройдут бесплатные кинопоказы на крыше и набережной

В Казани в августе пройдет серия бесплатных кинопоказов на открытых площадках

Фото: KazanMall

В Казани, Республика Татарстан, пройдет серия бесплатных кинопоказов на открытых площадках. Об этом сообщает «Татар-информ».

Сеансы будут проходить каждый день в течение всего августа. Кинолюбителям предложат посмотреть современные и культовые российские фильмы, в том числе татарстанские новинки проката.

Показы проведут на крыше торгового центра KazanMall, на фабрике Алафузова, на набережной озера Кабан, в сквере имени Зайни Султана и на территориях жилых комплексов.

«Мы постарались подбирать репертуар под стать специфичной атмосфере самих площадок. К примеру, на фабрике Алафузова будет демонстрироваться артхаусное кино, а на крыше торгового центра или в пространстве жилых комплексов — семейные фильмы», — заявили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Плесе откроется выставка, на которой будут представлены западноевропейские гравюры и живописи эпохи Просвещения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости пересмотра отношений с Финляндией и Швецией
Глава ЛНР заявил о разминировании половины Северодонецка
Российская авиакомпания запустила распродажу авиабилетов на осень от 590 рублей
Россию и Китай назвали основным вызовом интересам США в Африке
В ООН предсказали новый продовольственный кризис
Спрогнозирован исход конфликта между Китаем и США из-за визита Пелоси на Тайвань
Названы самые издаваемые в России авторы
Главу Федерации мотоспорта Петербурга арестовали из-за насилия над подростком
Боец UFC удивился хайпу вокруг соперника из России
В России ответили на призыв Японии отказаться от военных учений на Курилах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.