В Казани пройдут бесплатные кинопоказы на крыше и набережной

В Казани в августе пройдет серия бесплатных кинопоказов на открытых площадках

В Казани, Республика Татарстан, пройдет серия бесплатных кинопоказов на открытых площадках. Об этом сообщает «Татар-информ».

Сеансы будут проходить каждый день в течение всего августа. Кинолюбителям предложат посмотреть современные и культовые российские фильмы, в том числе татарстанские новинки проката.

Показы проведут на крыше торгового центра KazanMall, на фабрике Алафузова, на набережной озера Кабан, в сквере имени Зайни Султана и на территориях жилых комплексов.

«Мы постарались подбирать репертуар под стать специфичной атмосфере самих площадок. К примеру, на фабрике Алафузова будет демонстрироваться артхаусное кино, а на крыше торгового центра или в пространстве жилых комплексов — семейные фильмы», — заявили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Плесе откроется выставка, на которой будут представлены западноевропейские гравюры и живописи эпохи Просвещения.