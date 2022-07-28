В Плесе впервые откроется выставка западноевропейских гравюр и живописи

Выставка «Западноевропейская гравюра и живопись XVII-XVIII веков» откроется в Плесе в июле

В Плесе откроется выставка, на которой будут представлены западноевропейские гравюры и живописи эпохи Просвещения. Как уточняет ТАСС, ознакомиться с экспозицией выставки «Западноевропейская гравюра и живопись XVII-XVIII веков» можно будет с 30 июля по 26 октября в музейно-выставочном комплексе «Присутственные места» Плесского музея-заповедника в Ивановской области.

В пресс-службе музея-заповедника указали, что на выставке можно будет увидеть 35 работ мастеров Франции, Фландрии, Италии и Великобритании. Представители культурного учреждения добавили, что подобный межмузейный проект, который соберет в едином пространстве коллекцию западноевропейских гравюр XVII-XVIII веков из фондов Плесского музея-заповедника и живописные произведения того же периода из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, реализуется впервые в истории Плеса.

Рассказывая о представленных на выставке работах, сотрудники музея-заповедника отметили, что они «разносторонне характеризуют творческие искания западноевропейских граверов XVII-XVIII столетий и позволяют зрителю глубже понять искусство эпохи Просвещения».

Ранее стало известно, что в Татарстане в августе откроется выставка «Наследие и традиции», посвященная декоративно-прикладному искусству российских регионов. Экспозиция объединит свыше 400 работ по 15 направлениям декоративно-прикладного искусства, в числе которых художественная обработка металла, художественная резьба по кости и дереву, эмальерное и камнерезное искусство.