В Кисловодске пройдет карнавал артистов «Росгосцирка»

Мэр Кисловодска Моисеев: 1 августа по городу пройдет шествие «Королевского цирка»

Мэр Кисловодске Евгений Моисеев рассказал, что в понедельник, 1 августа, на курорте впервые состоится карнавал артистов «Росгосцирка». Информацию об этом публикует ТАСС.

По словам главы города, цирковое шествие «Королевского цирка» заслуженного артиста России Гии Эрадзе будет проходить в центре Кисловодска — на Курортном бульваре.

В представлении, которое посвящено показу нового шоу «Песчаная буря», примут участие гимнасты, жонглеры, наездники, акробаты, кордебалет, а также караван верблюдов. Моисеев подчеркнул, что благодаря инициативе и поддержке Кисловодского государственного цирка подобные мероприятия могут стать ежегодными.

Ранее стало известно, что в Крыму 15 августа в рамках большой программы «Таврида.Арт» стартует фестиваль уличных театров. В празднике примут участие популярные российские коллективы из Москвы («Микос»), Санкт-Петербурга («Вокруг», «Комик трест») и Кургана (театр кукол «Гулливер»).

