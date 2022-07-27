В США оценили китайский «летающий радар»

The Drive: самолет KJ-600 расширит радиус действия радара китайского авианосца «Фуцзянь»

Китайский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) KJ-600, который называют «летающим радаром», проходит испытания. В публикации The Drive оценили возможности KJ-600, который расширит дальность действия радиолокационной станции (РЛС) китайского авианосца «Фуцзянь».

В сети появились новые снимки самолета Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК). На опубликованных фотографиях видна носовая часть нового самолета. Также в сети разместили видео, демонстрирующее полет KJ-600 над городом Сиань в рамках летных испытаний. Издание отмечает, что это «сигнализирует о появлении нового авиакрыла авианосца, ключевым компонентом которого, как ожидается, станет KJ-600».

Считается, что существует по меньшей мере четыре прототипа KJ-600. Китайский самолет получил разнесенное вертикальное оперение, которое обеспечивает его устойчивость при взлетах и посадках на авианосец. Антенна РЛС KJ-600 находится над фюзеляжем.

Отмечается, что самолет сможет расширить радиус действия радаров авианосца «Фуцзянь». Также KJ-600 будет координировать действия самолетов авиакрыла авианосца и передавать им данные о целях.

Ранее в июле в «Рособоронэкспорте» сообщили, что российский истребитель Су-35 способен выполнять задачи самолетов ДРЛОиУ.

В июне Центральное телевидение Китая сообщило, что авианосец «Фуцзянь» со стартовой катапультой для запуска самолетов спустили на воду.