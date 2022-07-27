Россиянам назвали самые необычные услуги на любимом курорте богачей

АТОР: на Мальдивах открываются отели с уникальными концепциями и необычными услугами

Представители туристической отрасли назвали новые отели на Мальдивах, которые считаются любимым курортом богачей, с уникальной концепцией и необычными услугами для гостей. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, путешественникам порекомендовали обратить внимание на гостиницу OBLU SELECT Lobigili, работающую по принципу «18 плюс». Там открыт один из крупнейших в регионе Индийского океана подводный ресторан. Гостям подают блюда современной паназиатской и европейской кухни.

Отель Amilla Maldives Resortand Residences предлагает оздоровительные программы — пятидневные ретриты с йогами, медитациями, мастер-классами по танцам, курсами массажа и консультациями с врачами.

Ценителям природы посоветовали присмотреться к отелю Radisson Blu Resort Maldives. На его территории недавно создан первый на курорте коралловый питомник, по которому в скором времени запустят маршруты.

Среди других необычных объектов размещения в АТОР отметили Mercure Maldives Kooddoo. Проживающие могут создать персонализированную систему питания — например, придумать собственную начинку для пасты или пиццы, а также наполнить мини-бар исходя из своих предпочтений.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы на Сейшелы 2 октября. Перелеты из Москвы в Викторию будут выполняться с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 9,5 часа.