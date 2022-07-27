Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали самые необычные услуги на любимом курорте богачей

АТОР: на Мальдивах открываются отели с уникальными концепциями и необычными услугами

Фото: Shutterstock

Представители туристической отрасли назвали новые отели на Мальдивах, которые считаются любимым курортом богачей, с уникальной концепцией и необычными услугами для гостей. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, путешественникам порекомендовали обратить внимание на гостиницу OBLU SELECT Lobigili, работающую по принципу «18 плюс». Там открыт один из крупнейших в регионе Индийского океана подводный ресторан. Гостям подают блюда современной паназиатской и европейской кухни.

Отель Amilla Maldives Resortand Residences предлагает оздоровительные программы — пятидневные ретриты с йогами, медитациями, мастер-классами по танцам, курсами массажа и консультациями с врачами.

Материалы по теме:
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
9 ноября 2021
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021

Ценителям природы посоветовали присмотреться к отелю Radisson Blu Resort Maldives. На его территории недавно создан первый на курорте коралловый питомник, по которому в скором времени запустят маршруты.

Среди других необычных объектов размещения в АТОР отметили Mercure Maldives Kooddoo. Проживающие могут создать персонализированную систему питания — например, придумать собственную начинку для пасты или пиццы, а также наполнить мини-бар исходя из своих предпочтений.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы на Сейшелы 2 октября. Перелеты из Москвы в Викторию будут выполняться с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 9,5 часа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Китай отреагировал на призыв США к санкциям против Пекина за покупку нефти из РФ
Россиянам покажут рекламу отечественных товаров на госденьги
Россиянам назвали самые необычные услуги на любимом курорте богачей
Раскрыты подробности отношений 17-летней россиянки с подозреваемым в ее убийстве
Тренера детской спортшколы в России задержали по подозрению в педофилии
Мужчина за бесценок купил на барахолке картину знаменитого художника
Итальянский покупатель «Газпрома» сообщил о сокращении поставок
МЧС экстренно предупредило о ливне с грозой в Москве
В Москве выявили максимальное с февраля число заражений коронавирусом
Народная милиция ДНР сообщила о подавлении двух огневых точек ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.