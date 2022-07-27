Мишустин одобрил инициативу Андрея Воробьева о мерах поддержки семеноводства

Михаил Мишустин одобрил инициативу Андрея Воробьева о новых мерах поддержки семеноводства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетили один из крупнейших в Подмосковье тепличных комплексов по выращиванию овощей закрытого грунта и фермерское хозяйство, где в рамках федеральной программы вывели два отечественных сорта картофеля.

Участники встречи обсудили перспективы развития сельскохозяйственной отрасли, в том числе семеноводческой деятельности.

«Вопросы семеноводства, селекции в сельском хозяйстве сейчас должны стать приоритетными, как раньше это было в импортозамещении овощей в целом. Когда в 2014 году против России вводились первые санкции, была разработана специальная программа, позволившая увеличить производство отечественных овощей практически вдвое. Каждый год было увеличение. Но, конечно же, очень важно — кроме наращивания такого объема производства — заниматься селекцией, семеноводством. Сейчас этому нужно уделить такое же внимание», — сказал Михаил Мишустин.

Подмосковье занимает второе место в стране по производству овощей закрытого грунта. В 2022-м году планируется собрать порядка 122 тысячи тонн урожая, а в 2014 этот показатель был равен 5,9 тысячи тонн.

«У нас 170 гектаров теплиц сейчас работает, к концу года будет 220 га. Рекорд у Липецкой области – 270 гектаров. Мы будем бороться за 1 место по закрытым грунтам. Деньги, которые дала федерация, окупились и вернулись через НДС в течение 36 месяцев. Мы полностью вернем свою помощь в 2025 году через НДФЛ, налог на имущество. Это, конечно, очень важно для отдаленных территорий, потому что это огромное количество рабочих мест. Причем мест, в том числе, очень технологичных. Вот ребята ищут специалистов — агрономов, технологов по всей стране, приглашают из других стран для того, чтобы максимально эффективно работало производство», — сказал Андрей Воробьев.

Тепличный комплекс ООО «Агрокультура Групп» является самым крупным инвестпроектом в сельскохозяйственной отрасли на территории Московской области. За период с 2014 по 2021 год в г.о. Кашира в 5 этапов построены теплицы по выращиванию овощей в закрытом грунте. Их общая площадь на сегодняшний день составляет порядка 100 гектаров, из которых 35 гектаров заняты огурцом, 48 гектаров — томатом, на остальных гектарах выращивают перцы, баклажаны, ягоды (клубнику, ежевику), салат и зелень. Мощность предприятия составляет 75 тысяч тонн овощей в год. Там работают более 1,6 тысячи человек.

Компания получила компенсацию части прямых понесенных затрат по капитальному строительству теплиц в размере – более 1868 миллионов рублей, в том числе порядка 173 миллионов рублей — из регионального бюджета. А также компенсацию почти в 2 миллиарда рублей на возмещение части остатка ссудной задолженности по кредитам, полученным на создание тепличных комплексов из областного бюджета.

Для сельхозпроизводителей в регионе работают различные меры поддержки. Ознакомиться с ними можно на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В прошлом году «Агрокультура Групп» возглавила рейтинг агропромышленного комплекса Московской области. В 2021-м в их теплицах выращено 62 тысячи тонн овощей, в том числе 36,8 тысячи тонн — огурцов, 24,1 тысячи тонн — томатов. 90 процентов продукции поставляется в Московскую область и Москву, 10 процентов — в другие субъекты РФ. Она реализуется через оптовые компании и федеральные торговые сети.

В октябре в Подмосковье завершается реализация еще двух крупных инвестиционных проектов по выращиванию овощей защищенного грунта: ООО «ТК Подмосковье» — 1 очередь (г.о. Воскресенск) и ООО «Луховицкие овощи» общей площадью почти 50 гектаров и годовой мощностью производства 41,7 тысячи тонн.

Также на территории г.о. Кашира расположено фермерское хозяйство «Седек». Основным направлением его работы является семеноводство сортов картофеля отечественной селекции с использованием метода отбора клонов и микроклонального размножения, внедрение в севооборот диетических сортов с цветной мякотью и производство биологических семян картофеля для семенного размножения.

На площади 150 гектаров ежегодно выращиваются элитные сорта (более 100 образцов). Изучается их продуктивность, устойчивость к болезням, вредителям и повреждениям, формирование раннего товарного урожая и сохранность в период зимнего хранения. В собственной лаборатории микроклонального размножения ведется производство микрорастений и микроклубней картофеля.

834 гектара фермерского хозяйства отведено под пшеницу, 40 гектаров занимает селекционный центр. Общая площадь сельхозземель — более 1 тысячи гектаров. Там также расположено картофелехранилище площадью 5 тысяч квадратных метров, зернохранилище, сортировочные и фасовочная линии.

Средняя урожайность семенного картофеля — 22-25 тонн с 1 гектара, зерновых — 30 центнеров с гектара.

Участники встречи осмотрели теплицы, где выращивают микроклубни картофеля из микрорастений, огурцы, томаты и бахчевые, а также обсудили перспективы развития семеноводческой деятельности.

Андрей Воробьев внес предложение о введении новой меры поддержки — возмещение 50 процентов затрат на приобретение оборудования для подготовки семян.

«Мы тоже помогаем компаниям — 253 миллиона на семеноводство даем. Но необходимо масштабирование. Хотелось бы, чтобы по образу и подобию теплиц была программа по компенсации капексов. Предприятиям необходимо закупить супертехнологичное оборудование, потому что каждый клубень они калибруют. Тогда они закупят современные машины и будут производить миллионами», — сказал Андрей Воробьев.

Председатель правительства РФ поддержал инициативу губернатора Подмосковья: «Я думаю, что именно так мы и поступим. Сейчас примерно 20процентов компенсируем по овощам, соответственно, рассмотрим вопрос, чтобы дорастить до 50 процентов возмещение на приобретение оборудования. Сегодня мы это решение предварительно приняли».

Два подмосковных предприятия, среди которых фермерское хозяйство «Седек», являются участниками федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства (ФНТП) на 2017 –2030 годы За счет грантов в размере 188,7 миллиона рублей, полученных в 2018 - 2020 годы, были созданы три сорта картофеля отечественной селекции — «Евпатий» («Озёры»), «Взрывной» и «Триумф» («Седек»). Кроме этих предприятий на территории региона ещё 12 организаций занимаются производством семенного картофеля.

В этом году запущена региональная программа поддержки строительства картофеле- и овощехранилищ. К 2023-му объем хранения будет увеличен на 150 тысяч тонн.

В Московской области производством картофеля занимаются 75 предприятий и фермерских хозяйств. В 23 муниципалитетах на площади 12,8 тысячи гектаров (средняя посевная площадь за 5 лет) ежегодно производится сельхозпродукция в пределах 360 тысяч тонн. Посадочным материалом предприятия Подмосковья обеспечивают себя полностью. Из 70 тысяч тонн семян картофеля, произведенных в регионе, 33 тысячи тонн — сертифицированные (19 тысяч от общероссийского производства данной категории семян), идущие на реализацию в другие регионы РФ.

В этом году производство сертифицированных семян картофеля прогнозируется увеличить на 20 процентов и довести до 40 тысяч тонн с ежегодной динамикой увеличения производства на 5-7 тысяч тонн до 2025 года. В области работают 6 лабораторий по клонированию микрорастений для производства миниклубней, одна лаборатория находится в стадии строительства.

