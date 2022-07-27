Минздрав ответил на сообщения об исчезновении «Спутника Лайт» из поликлиник

Инфекционист Минздрава Чуланов заявил о достаточном запасе в России вакцин от COVID-19

Для ревакцинации от коронавирусной инфекции можно использовать первый компонент вакцины «Спутник V», сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По данным эксперта, он идентичен «Спутнику Лайт», передает РИА Новости.

Чуланов заверил, что в российских регионах имеется достаточный запас вакцин от COVID-19. Таким образом он прокомментировал сообщения об исчезновении «Спутника Лайт» из поликлиник.

«Гражданам, которые были вакцинированы и ревакцинированы более шести месяцев назад, несмотря на, как правило, более легкое течение заболевания, вызванного новыми штаммами, сегодня рекомендовано пройти ревакцинацию», — сказал инфекционист. Такая мера позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета, подчеркнул Чуланов. В первую очередь он также рекомендовал пройти ревакцинацию людям старше 60 лет.

Ранее вирусолог Виталий Зверев объяснил подъем коэффициента распространения COVID-19 ростом тестирования. Согласно подсчетам ТАСС, в июле коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России поднялся до отметки 1,13. Это максимум с 13 февраля. Такие данные показывают, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.