Увеличение коэффициента распространения COVID-19 объяснили

Вирусолог Зверев объяснил подъем коэффициента распространения COVID-19 ростом тестирования

Увеличение коэффициента распространения COVID-19 впервые с февраля до отметки 1,13 объясняется тем, что больных респираторными заболеваниями стали чаще тестировать на коронавирус. Об этом «Ленте.ру» рассказал академик РАН, вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

«Нужно посмотреть, сколько анализов было сделано за все это время. Я так понимаю, какое-то время вообще практически не исследовали людей с респираторными заболеваниями. Может быть, снова стали обследовать людей, и стало больше тех, у кого выявили коронавирус. С другой стороны, тяжелых случаев не особо много. Если смотреть, сколько госпитализировано и умерло от этой инфекции, то все эти цифры снижаются во всем мире, в том числе у нас в стране. Вирус никуда не делся, он был, есть и будет. Вопрос в том, как он будет меняться», — заявил он. Особенно нужно считать случаи в регионах, а не только в Москве и Санкт-Петербурге, потому что там всегда процесс запаздывает, утверждает Зверев.

Новая волна

По словам академика, подъем числа выявляемых случаев заражения ковидом в европейских странах сейчас удивителен. Респираторные заболевания, в том числе коронавирус, наименее активны летом.

«До нас это не очень быстро дойдет, потому что у нас практически нет связи с этими странами. Если раньше в это время люди ездили в туристические поездки в Европу, то сейчас практически все закрыто. Не думаю, что у нас будет такой серьезный подъем, как в Европе», — считает академик.

У нас обязательно будет подъем всех респираторных заболеваний осенью Виталий Зверев вирусолог

О появлении новых штаммов говорить пока рано, убежден вирусолог. Сейчас во всем мире по-прежнему доминирует омикрон, который не сильно меняется.

«Его даже по-другому не называют, у нас циркулирует последний вариант коронавируса, который назвали омикроном. Нельзя сказать, что он меняется в лучшую сторону, он меняется в сторону быстрого распространения. Тяжелых форм гораздо меньше, смертность падает везде, в том числе в нашей стране. Она сейчас ниже трех процентов, хотя все равно остается высокой», — заключил Зверев.

Согласно подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России поднялся до отметки 1,13. Это максимум с 13 февраля. Такие данные показывают, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число заражений коронавирусом в мире возросло на 30 процентов.

В Италии зафиксирован новый крупный всплеск COVID-19. Впервые с февраля этого года число болеющих достигло 132 тысяч.