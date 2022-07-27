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Россиянин на мотоцикле с надписью «пей» вместо номера сбежал от ДПС и умер

Петербуржец на мотоцикле с надписью «пей» сбежал от ДПС и погиб под колесами «Газели»

В Санкт-Петербурге мужчина на мотоцикле с надписью «пей» вместо номера сбежал от ДПС и погиб под колесами «Газели». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, российского байкера с подозрительными регистрационными номерами намеревались остановить автоинспекторы. Петербуржец требование проигнорировал и устроил погоню.

Сотрудники правоохранительных органов несколько километров преследовали нарушителя по Колпинскому шоссе. В какой-то момент, потеряв мотоциклиста из виду, инспекторы заметили «сгусток пыли, поднявшийся воздух». Позже выяснилось, что байкер и его пассажиры не уступили дорогу и врезались на полном ходу в «Газель». От полученных травм они умерли на месте.

Ранее водитель Lada Granta влетел в группу трех мотоциклистов в Башкирии. Тяжелые травмы получили 40-летний житель Стерлитамака, ехавший на мотоцикле Harley-Davidson, и 30-летний водитель мотоцикла Suzuki. О состоянии байкера, управлявшего Yamaha, не сообщалось.

Анна Щербакова
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