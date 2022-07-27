В Британии сократят число страниц в газетах на фоне роста цен на бумагу

The Guardian: Британские газеты сократят число страниц из-за роста стоимости бумаги

Некоторые британские газеты решили сократить количество страниц из-за рекордного роста стоимости бумаги. Об этом сообщает The Guardian.

Увеличение цен на бумагу негативно сказалось на прибыли издательского дома Reach, которому принадлежат газеты Daily Mirror и Daily Express, что вынудило компанию принять подобные меры. Согласно данным источника, по сравнению с прошлым годом, расходы издательства на газетную бумагу возросли на 65 процентов. Финансовый директор Reach Саймон Фуллер заявил, что текущие цены на бумагу выросли до самого высокого уровня за всю историю.

Издательский дом не ограничился сокращением страниц, он также повысил цены на обложки и уменьшил количество направляемых в магазины газет. Подорожание бумаги послужило падению прибыли компании на 31 процент за прошедшие полгода.

По словам автора материала, за последние пару лет многие бумажные фабрики закрылись из-за сниженного спроса на их услуги в период пандемии, когда значительная часть людей перешла на интернет-издания. Кроме того, во время пандемии начались сбои в цепочках поставок. После стабилизации экономической ситуации производители, оставшиеся на рынке, сильно повысили цены на бумагу.

Ранее немецкие производители сообщили о возможной перспективе остаться без бумаги в случае прекращения поставок российского природного газа.