В Донецке заявили о гибели мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Мэр Донецка сообщил о гибели двух мирных жителей в Куйбышевском районе из-за обстрелов ВСУ

Два мирных жителя погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Согласно заявлению, в результате обстрела погибли двое мужчин в возрасте 60 и 40 лет — один на улице Курчатова, 35А, второй на улице Правовой, 84.

Градоначальник добавил, что по адресу улица Крапивницкого, 7 повреждены кровля, остекление, двери, линия электропередач.

Во вторник, 26 июля, под обстрел украинских военных попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Донецка. По предварительным данным, в результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.

Ранее Кулемзин заявил, что с начала российской специальной военной операции (СВО) под украинскими обстрелами погибли как минимум 129 жителей города. «Ранения получили 559 человек, в том числе 32 ребенка», — уточнил мэр, добавив, что большинство получили минно-взрывные травмы.