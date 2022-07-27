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В Донецке заявили о гибели мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Мэр Донецка сообщил о гибели двух мирных жителей в Куйбышевском районе из-за обстрелов ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Два мирных жителя погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Согласно заявлению, в результате обстрела погибли двое мужчин в возрасте 60 и 40 лет — один на улице Курчатова, 35А, второй на улице Правовой, 84.

Градоначальник добавил, что по адресу улица Крапивницкого, 7 повреждены кровля, остекление, двери, линия электропередач.

Во вторник, 26 июля, под обстрел украинских военных попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Донецка. По предварительным данным, в результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.

Ранее Кулемзин заявил, что с начала российской специальной военной операции (СВО) под украинскими обстрелами погибли как минимум 129 жителей города. «Ранения получили 559 человек, в том числе 32 ребенка», — уточнил мэр, добавив, что большинство получили минно-взрывные травмы.

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Варвара Кошечкина
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