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Полиция возбудила дело из-за принуждения детей чистить унитазы в детсаду Юрюзани

Челябинская полиция возбудила дело из-за принуждения детей чистить унитазы в детсаду

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Челябинская полиция возбудила уголовное дело из-за принуждения детей чистить унитазы в детсаду города Юрюзань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Челябинской области.

По данным агентства, возбуждено дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ. Правоохранители в настоящий момент устанавливают объективную картину произошедшего и проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий.

О том, что в городе Юрюзань в Челябинской области воспитательница детского сада заставляла пятилетних детей чистить унитаз и стирать «сопливчики», сообщалось 6 июля. Об инциденте рассказала депутат областного заксобрания региона Ольга Мухометьярова. По ее словам, воспитательница взяла за уши двух пятилетних девочек и, спустив на этаж ниже в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать «сопливчики». О случившемся стало известно после того, как мамы пострадавших детей обратились к Мухометьяровой. Заведующая детсадом не стала наказывать воспитательницу и приносить родителям извинения, а предложила устроить детей в другое учреждение.

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Леонид Микуляк
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