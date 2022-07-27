Россиянина осудили на 8,5 года за совращение 19 детей через соцсети

На Ямале 53-летнего мужчину осудили на 8,5 года за совращение 19 детей через соцсети

В Новом Уренгое 53-летнего местного жителя осудили на 8,5 года колонии строгого режима за совращение 19 детей из разных регионов России через интернет. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Его признали виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении детей») и 135 («Развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних») УК РФ. Отмечается, что в 2017 и 2019 годах мужчина уже был осужден за аналогичные преступления, сейчас он находится в колонии, однако следователи продолжают выявлять новые эпизоды его преступлений.

По данным следствия, в 2015 году россиянин через соцсети искал детей в возрасте от 10 до 15 лет и начинал с ними общаться. В ходе переписки он отправлял им сообщения, в которых вел «циничные беседы на сексуальные темы». Также он присылал детям интимные видео и фото.

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