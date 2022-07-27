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В Херсоне оценили реакцию украинских СМИ на обстрел Антоновского моста

Власти Херсона назвали блефом истерику украинских СМИ из-за обстрела Антоновского моста

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Власти Херсона оценили реакцию украинских СМИ на обстрел Антоновского моста со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, перекрытие движения по мосту никак не повлияет на ход боевых действий. Его цитирует РИА Новости.

«Истерика в укроСМИ о том, что исход войны решен на этом мосту — блеф… Те, кто стрелял по мосту немного усложнили жизнь населению Херсонской области. На исход боевых действий это никак не повлияет», — заявил Стремоусов.

По его словам, военные уже создают новые переправы, а власти делают все, чтобы жители не ощутили никаких проблем с продовольствием.

Утром 27 июля стало известно, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения в результате ночной атаки со стороны ВСУ. Движение по мосту перекрыто, пострадавший объект будут ремонтировать.

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Алевтина Запольская
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