Стало известно о разрешении Пентагона лечить украинских военных в госпитале США

CNN: шеф Пентагона Остин разрешил лечить украинских военных в госпитале США в Германии

Шеф Пентагона Ллойд Остин разрешил лечить украинских военных в госпитале США в Германии. Об этом стало известно CNN от двух чиновников ведомства, телеканал также сослался на внутренний документ ведомства.

Отмечается, что речь идет о региональном медицинском центре Ландштуль, который находится примерно в тысяче километров от Украины. Госпиталь может принять единовременно до 18 раненых. В то же время телеканал подчеркивает, что случаи лечения украинских военных в гражданских больницах США уже известны, однако в госпитали Пентагона они до сих пор не поступали.

Ранее Швейцария отказалась лечить раненых солдат ВСУ, поскольку это противоречит статусу нейтрального государства. Позже МИД страны объяснил отказ более качественной помощью на местах. Отмечалось, что больницы на Украине перегружены, поэтому правительство пытается эвакуировать раненых за границу.

