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В Швейцарии объяснили отказ лечить раненых украинских военных

МИД Швейцарии объяснил отказ лечить военных ВСУ более качественной помощью на местах

Фото: Gleb Garanich / Reuters

МИД Швейцарии объяснил отказ лечить раненых военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) внутри конфедерации более качественной помощью на местах. Об этом газете «Известия» сообщили в швейцарском министерстве.

«После того как о запросе НАТО стало известно, у ответственных ведомств, включая федеральные, выяснялось: может ли Швейцария принимать пациентов и в этом случае. Это было сделано в срочном порядке. В дополнение к внутренней координации со стороны координационной медицинской службы, МИДа и федерального департамента внутренних дел были приведены дополнительные разъяснения», — указали в ведомстве.

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Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Швейцария оказывает более качественную и эффективную помощь в соответствии со своими гуманитарными обязательствами на местах, а не при госпитализации пациентов непосредственно в страну.

Ранее Швейцария отказалась лечить раненых солдат ВСУ, поскольку это противоречит статусу нейтрального государства. Отмечается, что больницы на Украине перегружены, поэтому правительство пытается эвакуировать раненых за границу. Как стало известно, Швейцарию также официально попросили о содействии еще в мае. Хотя кантоны со своими госпиталями отреагировали положительно, в конце июня МИД страны выступил с отказом.

В швейцарских госпиталях должны были содержаться не только украинские солдаты, но и гражданские (женщины и дети), причем не только получившие ранения. Швейцария не согласилась принимать на лечение украинцев, поскольку «отличить гражданских лиц от военных почти невозможно».

Согласно одной из Женевских и Гаагской конвенциям, нейтральные страны должны гарантировать, что после выздоровления военные не будут принимать участие в дальнейших военных действиях. В противном случае это может нарушить статус нейтрального государства.

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Виктория Кондратьева
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