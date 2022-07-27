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Россиянин пришел в гости и застрелил двоих знакомых из ружья из-за оскорблений

На Кубани задержали 61-летнего мужчину, застрелившего двоих знакомых из ружья после ссоры

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На Кубани 61-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве 42-летнего и 52-летнего знакомых. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 27 июля мужчина пришел в гости к приятелю, который жил на Молодежной улице в станице Каневской. Спустя время в дом пришли еще двое товарищей хозяина дома. Во время застолья между гостями возникла ссора, во время которой мужчины стали оскорблять подозреваемого. Тот ушел к себе домой, взял ружье, вернулся и застрелил обидчиков. Позже он рассказал обо всем знакомому, который вызвал полицию.

Решается вопрос о помещении стрелявшего в СИЗО. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, законно ли фигурант владел огнестрельным оружием.

19 июля сообщалось, что под Калугой пенсионерке дали 15 лет за двойное убийство и поджог дома из-за ревности.

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Елизавета Новикова
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