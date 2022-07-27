Gucci признали самым популярным брендом в мире

Lyst: итальянский бренд Gucci назван самым популярным во втором квартале 2022 года

Перечислены самые популярные модные бренды в мире за второй квартал 2022 года. Об этом стало известно из исследования платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

Согласно данным аналитиков, лидером в рейтинге из 20 самых востребованных модных домов признана итальянская марка Gucci. Утверждается, что популярность бренда в указанный период принесла коллаборация с Adidas, после запуска которой число поисковых запросов в сети выросло на 286 процентов.

В то же время вторым по значимости назван испанский бренд Balenciaga, который в первом квартале возглавлял список. Третье место получил Prada, спустившийся с четвертой позиции по сравнению с данными предыдущего отчета. За ними последовали бренды Valentino и Louis Vuitton, замкнувшие пятерку.

В апреле эксперты платформы Lyst назвали самую популярную одежду и обувь с начала 2022 года. Так, самым частым запросом женской аудитории в первом квартале текущего года стали сапоги гонконгского бренда Naked Wolfe. Второе и третье места заняли угги бренда UGG и мини-юбка итальянской марки Miu Miu.