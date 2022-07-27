Сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину за хранение боеприпасов и пороха

В Москве сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину за хранение пороха и 326 боевых патронов

В Москве сотрудники МВД и ФСБ задержали 52-летнего мужчину по подозрении в незаконном хранении боеприпасов и пороха. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В квартире мужчины на Абрамцевской улице были изъяты банки с порохом массой 12 килограммов и 326 боевых патронов разного калибра.

«Согласно заключению экспертов, представленные на исследование предметы являются промышленно изготовленными», — отметили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На время расследования фигурант будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.