Американцам предложили есть одноразовую посуду

В США начали выпускать съедобную посуду вместо одноразовой

В США появилось несколько стартапов, которые предлагают клиентам заменить одноразовую посуду съедобной. Таким образом компании ищут альтернативу пластиковым изделиям, от которой легко избавиться после применения, сообщает Axios.

Наиболее успешный из таких стартапов — Incredible Eats. Производитель использует для создания своей продукции пшеницу, овес, кукурузу, нут и коричневый рис. Из такой смеси получаются ложки и вилки, которые можно купить в американских сетях магазинов T.J. Maxx, Marshalls и Home Goods. Основатель компании Динеш Тадепалли заявил, что Incredible Eats не раз меняла рецепт столовых приборов, чтобы их было приятнее есть. На данный момент существует два варианта: похожий на крекеры соленый и напоминающий вафельные рожки сладкий.

Стартап Sorbos производит соломинки для напитков разных вкусов, а компания Biotrem — тарелки и столовые приборы из пшеничных отрубей, которые подходят для разогрева в микроволновке. Однако съедобная посуда обойдется дороже, чем обычная одноразовая. Таким образом, если рестораны начнут использовать такие приборы, им придется взимать дополнительную плату или повышать цены на блюда. Кроме того, посуда не из пластика быстро портится, становясь мягкой после долгого контакта с едой или жидкостями.

В июне россиянам назвали срок отказа от пластиковой посуды. Россия начнет отказываться от таких товаров постепенно с 2025 года. Изделия из пластика планируется заменить более экологичными.