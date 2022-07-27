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Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро выйдет в 2023 году

Новый фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Ди Каприо и Де Ниро выйдет в 2023 году

Кадр: Фильм «Убийцы цветочной луны»

Новый фильм режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» выйдет на экраны в 2023 году. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, премьера картины состоится в мае 2023 года на Каннском или Венецианском кинофестивале. Дебютировать фильм также может и на другом крупном смотре. Таким образом, в этом году «Убийцы цветочной луны» не смогут побороться за «Оскар».

Триллер-вестерн, основанный на книге Дэвида Гранна, расскажет о расследовании ФБР в 1920-х годах в индейском поселении Осейджей, где было найдено месторождение нефти. Открытие обогатило местных жителей, однако позже они погибли. В фильме снялись актеры Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс и другие. Сценаристом выступил Эрик Рот («Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Звезда родилась», «Дюна»).

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Дениза Мацаева
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