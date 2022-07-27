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Подозреваемого в стрельбе на параде в США обвинили по 117 пунктам

ABC News: подозреваемого в стрельбе на параде в США Роберта Кримо обвинили по 117 пунктам

Фото: Cheney Orr / Reuters

Роберту Кримо, подозреваемому в стрельбе в ходе парада в честь Дня независимости США в американском городе Хайленд Парк, предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство по 117 пунктам. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Роберту "Бобби" Кримо III предъявлено обвинение в убийстве первой степени по 21 пункту (по три пункта на каждую жертву), а также обвинение в покушении на убийство по 48 пунктам и обвинение в нанесении побоев с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах (за каждого человека, пораженного пулей, осколком пули или осколком) по 48 пунктам», — сообщает телеканал.

Трагедия произошла 4 июля. Кримо открыл огонь по участникам парада, в результате стрельбы погибли семь человек, еще 24 получили ранения. Подозреваемого задержали в тот же день, ему предъявили обвинения в убийстве семи человек, за которые грозит пожизненный срок. Кримо признал свою вину. Он также сообщил, что планировал совершить еще одну атаку в штате Висконсин.

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Марина Совина
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